"Футбольна кухня": Олександр Караваєв готує буряковий крем-суп

Овертайм — 16:00 2406
-
"У матчі з Реалом мене зламав Вальдано – потім вибачався". Легендарний "динамівець", який програв у казино абсолютно все
-
Португалія – Україна: Шевченко взяв до Лісабона 25 футболістівЄвро-2020 — 14:37 6042
-
Україна U-19 у більшості втратила перемогу над Сербією в стартовому матчі еліт-раунду Євро-2019Збірна України — 14:23 1106
-
Касільяс продовжив контракт з ПортуПортугалія — 13:41 265
-
Коваленко залишив табір збірної України та не зіграє з Португалією і ЛюксембургомЄвро-2020 — 13:15 1322