"Футбольна кухня": Олександр Караваєв готує буряковий крем-суп

Новий відеопроект Федерації футболу України "Футбольна кухня з Любомиром Тошичем" продовжується.

У четвертому випуску програми шеф-кухар національної збірної України поділиться рецептом неочікуваного крем-супу з буряка!

Гостем кухні Любомира стане захисник національної збірної команди України з футболу – Олександр Караваєв.

Несподіване відкриття, що з буряка можна смачно приготувати не лише традиційний український борщ, а й дещо інше. Кулінарні вподобання Олександра Караваєва та його перевага саме домашній кухні. А в фіналі – дегустація яскравої страви.

Отож, не гаймо часу і зустрічаймо Олександра Караваєва у "Футбольній кухні з Любомиром Тошичем".

Смачного перегляду!