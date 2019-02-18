"Футбольна кухня" – новий проект Федерації футболу України

Федерація футболу України запускає новий відеопроект. 25 лютого на каналі YouTube ФФУ стартує шоу "Футбольна кухня".

На скільки важлива "правильна" їжа у житті професійних спортсменів. Що можна приготувати швидко та, водночас, смачно і корисно. Наскільки футболісти слідкують за своїм харчуванням і чи є в них власні секрети. Відтепер, все це та багато іншого – у "Футбольній кухні"!

Ведучий та головна дійова особа проекту – Любомир Тошич, шеф-кухар національної збірної України.

Любомир родом з Сербії та вже тривалий час живе в Україні. Працював шеф-кухарем в найвідоміших ресторанах міста Дніпро, а з 2016 року працює у штабі збірної команди України.

Гостями кухні Любомира будуть футболісти національної збірної, тренери та відомі футбольні особистості. Під ретельним наглядом шеф-кухаря вони готуватимуть різноманітні страви, які ви легко зможете повторити у себе вдома!

Головний акцент проекту зосереджений на здоровому харчуванні і на руйнуванні міфу, що дотримання його правил потребує багато часу та зусиль.

На вас чекають чудові рецепти, секрети від шеф-кухаря світового рівня, а також – гастрономічні таємниці наших футболістів!

"Я вірю, що я та наші футболісти зможуть переконати вас, що не можна відсувати на другий план своє власне здоров’я! Харчуватися правильно не так складно, як здається. І я вам це доведу!", – зазначає Любомир Тошич.

Хто стане гостем прем’єрного ефіру і чим дивуватиме наших глядачів, ви дізнаєтеся 25 лютого. Слідкуйте за YouTube ФФУ та будьте здорові!