"Лавриненко, Лавриненко, Лавриненко. Треба когось іншого? Сергій з нічого зробив те, що ми зараз маємо.

Інгулець – Реал: Бартуловіч назвав умову, за якої поєдинок може відбутись

На другій сходинці слід відзначити Костишина – він з футболістами з Першої ліги пробився в єврокубки. І є ще двоє наставників на третьому місці. Я вагаюся, кого вибрати – Скрипника або Рябоконя. Саме ці четверо тренерів роблять "котлети" з того, що є. Адже футбольна команда – це, як фарш, а з цього фаршу ще треба зробити котлети, а потім ще й посмажити. Тобто отримати результат. От і все!

Якщо враховувати Містера Луческу в київському Динамо... Звичайно, це супертренер, але у нього і вибір гравців хороший, 4-5 складів! А якщо ліпити виключно з того, що є, це вже дуже складно", – цитує Поворознюка офіційний сайт Інгульця.

Нагадаємо, Інгулець завершив перше коло української Прем'єр-ліги на 10 сходинці – в активі команди Сергія Лавриненка 11 очок.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"