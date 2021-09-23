Титульний партнер Шахтаря вирішив дуже оригінально відсвяткувати перемогу донеччан над Динамо (3:0) у Суперкубку України.

Parimatch відправив футболку Шахтаря у космос, повідомляє прес-служба клубу. Саме так титульний партнер донеччан привітав їх зі звитягою над киянами.

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Спеціальний аеростат підняв форму "помаранчево-чорних" в стратосферу на висоту понад 33 кілометри. Зазначається також, що Шахтар не лише встановив цікавий рекорд України, а й зробив те, що не робив ще жоден клуб у світі.