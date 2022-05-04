Слава Дієго Марадони отримала свою справедливу ціну, якої досі не бачив світ.

Торги за футболку аргентинця з матчу імені "руки Бога" завершились на позначці 7,1 млн фунтів, інформує ВВС.

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Це перевершило усі очікування аукціонного будинку Sotheby's, який прогнозував 4-6 млн фунтів за футболку Марадони. Також встановлено новий історичний рекорд продажу речей зі спортивною тематикою. Раніше він належав оригіналу документа Олімпійського маніфеста 1892 року. Його у 2019 році продали за 7 млн фунтів.

Донині раритетна футболка Марадони зберігалася у Стіва Ходжа – екс-хавбека збірної Англії, який обмінявся з легендарним нападником. У тому матчі в червні 1986-го аргентинець забив гол рукою, а за кілька хвилин оформив дубль після проходу зі своєї половини поля. Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020-го. Легенді було 60 років.

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