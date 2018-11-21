Футболістки Львова знялися в ефектній фотосесії – вони закликають звернути увагу на красу жіночого футболу

Футболістки ФК Львів-Янтарочка завершили 2018 змагальний рік фотосесією.

Як зазначили у клубі, ця фотосесія покликана звернути увагу прихильників спорту №1 в Україні на красу жіночого футболу та популяризувати його у нашій державі.

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Фото: Роман Породко