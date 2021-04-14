Повторний поєдинок "синьо-жовтих" з північноірландками також закінчився поразкою для наших дівчат. Нервова напруга у матчі досягла апогею на останніх хвилинах – футболістка харківського "Житлобуд-2" Натія Панцулая не змогла впоратись з емоціями і вимістила свою злість на суперниці.

Жіноча збірна України у матчі-відповіді плей-офф за вихід на Євро-2022 поступилась Північній Ірландії 0:2 і втратила право виступати на континентальній першості.

Жіноча збірна України не змогла вибороти у Північної Ірландії путівку на Євро-2022

Наприкінці зустрічі у поєдинку трапився дивний інцидент. Українська півзахисниця Натія Панцулая за рахунку 0:1 скоїла дивний і незрозумілий фол. Будучи першою на м'ячі, українка вирішила будь-якою ціною не дозволити суперниці дістатися до сфери і брутально знесла останню з ніг. Як наслідок, Панцулая побачила перед собою червону картку, а українки згодом ще раз пропустили.

Нагадаємо, перша зустріч у Ковалівці також закінчилась поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 1:2.

Жіноча збірна України поступилась Північній Ірландії у першому матчі плей-офф за вихід на Євро