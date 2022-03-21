Українська захисниця харківського Житлобуда-1 Анна Петрик продовжить кар'єру в Брейдабліку, повідомляє прес-служба ісландського клубу.

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Терміни контракту та умови переходу не повідомляються.

Нагадаємо, 24-річна українка раніше виступала за Іллічівку, Житлобуд-1 та Львів. У 2019-му повернулась до харківської команди, з якою у поточному сезоні на груповому етапі Ліги чемпіонів грала в одному квартеті з Брейдабліком.

До слова, у гостях українки здолали ісландок 2:0, а вдома розписали безгольову нічию і не змогли пробитись у плей-офф турніру. За збірну України Петрик дебютувала у березні 2020 року матчем проти Шотландії – загалом провела за національну команду сім поєдинків.

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