Футболістка збірної Швейцарії знайдена мертвою на озері Комо

Рятувальники знайшли тіло загиблої футболістки Флоріани Ісмаїлі на озері Комо.

Футболістка збірної Швейцарії Флоріана Ісмаїлі знайдена мертвою на озері Комо, повідомляє Blick.

Футболістка збірної Швейцарії безслідно зникла під час відпочинку на озері Комо

Рятувальна служба змогла знайти тіло на глибині 204 м за допомогою спеціального робота. Родина дівчини вже сповіщена.

Нагадаємо, 24-річна футболістка відпочивала з подругою на озері Комо. Дівчата орендували моторний човен і відпливли на 700 м від берега, після чого кинули якір. Потім Ісмаїлі пірнула у воду і не виринала, подруга подумала, що Флоріана хоче її розіграти, але за кілька хвилин викликала екстрену службу.