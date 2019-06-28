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Футболістка збірної Швеції пристрасно поцілувала свою данську колегу – вони виявились парою

16:15 805 Читать на русском
Футболістка збірної Швеції пристрасно поцілувала свою данську колегу – вони виявились парою
Хардер (ліворуч) та Ерікссон були суперницями

Форвард збірної Данії Пернілль Хардер стала зіркою чемпіонату світу серед жінок, не зігравши на турнірі жодного матчу.

Після матчу Швеція – Канада в рамках 1/8 фіналу (1:0) Хардер наполегливо проривалась до поля, щоб привітати захисника скандинавської збірної Магдалену Ерікссон. Діставшись своєї цілі, данка не втрималась та пристрасно її поцілувала.

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"Чого не зробиш заради любові. Але не хвилюйтесь, Данія завжди залишиться для мене країною №1", – підтвердила Хардер стосунки між обома.

Додамо, що у чвертьфіналі чемпіонату світу Швеція зустрінеться з Німеччиною. Данія взагалі не пробилась на турнір.

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