Жіночий чемпіонат України, 2-й тур

Шахтар – Колос – 1:0

Гол: Головач, 21

Сьогодні, 10 серпня, відбувся матч 2-го туру жіночого чемпіонату України між Шахтарем та Колосом. Єдиний гол у зустрічі забила капітанка донеччан Вікторія Головач.

Це взяття воріт варте особливої уваги – Вікторія відправила м’яч у сітку у стилі колишньої зірки Шахтаря, бразильця Вілліана. Головач пробила у дальній кут бездоганно – воротарка суперниць не мала жодних шансів на порятунок!

Нагадаємо, Вілліан захищав кольори донецького клубу з 2007 по 2013 рік.

