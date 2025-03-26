Історична подія сталась у Вищій лізі чемпіонату України серед жінок – у матчі між Поліссям та Кривбасом був забитий найшвидший гол.

У матчі між жіночими командами Полісся та Кривбаса був встановлений рекорд чемпіонату України – найшвидший гол в історії. Голом відзначилась нападниця Юлія Стець, а знадобилось для цього лише 15 секунд.

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Вийшло досить просто – після довгої передачі Стець виграла боротьбу одразу в двох захисниць Кривбаса та легко реалізувала вихід віч-на-віч.

Додамо, що жіночі команди Кривбаса та Полісся перебувають у групі вибування Вищої ліги України з жіночого футболу, маючи в активі 13 та 11 очок відповідно (до початку гри). Перший тайм завершився з рахунком 3:3.

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