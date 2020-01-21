Футболістка Ліверпуля отримала жахливе розсічення на тренуванні – моторошні кадри

Воротар жіночої команди Ліверпуля та молодіжної збірної Англії Френ Кітчінг отримала моторошну травму голови на одному з тренувань.

"Це сталося на тренуванні. Найгірша травма, яку я коли-небудь отримувала – був великий набряк і багато болю, я виглядала як лялька з листками капусти під очима. Зараз почуваюся набагато краще і готова повернутися на поле з дівчатами. Підтримую їх з дому кожну хвилину! До зустрічі на полі", – написала 21-річна футболістка.

"Чоловіки хапають себе за яйця – і нічого": футболістка збірної США відповіла на критику святкування свого гола

Зазначимо, що Ліверпуль в англійській жіночій Суперлізі посідає 11 місце із 12 учасників. Молода футболістка зіграла у цьому сезоні 4 матчі. Раніше вона виступала за Челсі.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?