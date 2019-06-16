Футболісти збірної України U-20 увірвались на прес-конференцію Петракова – епічне відео

Гравці збірної України U-20 вирішили пожартувати над головним тренером Олександром Петраковим та увірвались на прес-конференцію.
Збірна України U-20 перемогла у фіналі Південну Корею та стала чемпіоном світу-2019.
Україна U-20 – Південна Корея U-20: післяматчева прес-конференція Олександра Петракова
Гравці команди вирішили відсвяткувати, увірвавшись на післяматчеву прес-конференцію головного тренера Олександра Петракова.
"Синьо-жовті" вперше в історії стали переможцями юнацького Мундіалю. Раніше команда тричі вилітала на стадії 1/8 фіналу.
Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв