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Футболісти збірної України U-20 увірвались на прес-конференцію Петракова – епічне відео

10:18 1165 Читать на русском
Футболісти збірної України U-20 увірвались на прес-конференцію Петракова – епічне відео
Збірна України U-20 / ФІФА

Гравці збірної України U-20 вирішили пожартувати над головним тренером Олександром Петраковим та увірвались на прес-конференцію.

Збірна України U-20 перемогла у фіналі Південну Корею та стала чемпіоном світу-2019.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: післяматчева прес-конференція Олександра Петракова

Гравці команди вирішили відсвяткувати, увірвавшись на післяматчеву прес-конференцію головного тренера Олександра Петракова.

"Синьо-жовті" вперше в історії стали переможцями юнацького Мундіалю. Раніше команда тричі вилітала на стадії 1/8 фіналу.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв

blog_ava
Суркіс написав відкритого листа Петракову
10:57
662
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Олександр Петраков Олександр Петраков Україна U-20 Україна U-20 Відеоновини Світ Чемпіонат світу U-20
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