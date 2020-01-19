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"Футболісти вважаються мало не кріпаками", – екс-гравець Гірника-Спорт відсудив у клубу чималу суму

16:17 278 Читать на русском
"Футболісти вважаються мало не кріпаками", – екс-гравець Гірника-Спорт відсудив у клубу чималу суму
Олексій Пінчук / фото: Гірник-Спорт

Колишній гравець Гірника-Спорт Олексій Пінчук прокоментував ситуацію з виграним судом проти клубу про неправомірний розрив контракту.

"Президент лукавить, коли каже, що я платив гроші колишньому головному тренеру команди. Ні я, ні мій батько цього ніколи не робили і робити не збиралися. З чого? З 16 тисяч окладу? Та водій тролейбуса в Дніпрі отримує більше.

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Жоден клуб не має права розривати контракт в односторонньому порядку. CAS, ФІФА, УЄФА та УАФ дотримуються думки, що якщо пункт контракту порушує права футболіста, такий пункт вважається недійсним.

Але чомусь тільки не для Гірника-Спорт, ​​де футболісти вважаються мало не кріпаками – їх можуть вигнати в будь-який момент, а піти самим їм не можна. Футболісти віддають сили і найкращі роки свого життя, ризикують здоров'ям, а їх, вибачте на слові, такі керівники можуть в будь-який момент вигнати на вулицю", – сказав Пінчук в коментарі Footboom.

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Нагадаємо, Олексій Пінчук виграв судову справу у свого колишнього клубу – за розрив контракту в односторонньому порядку без поважних причин Гірник-Спорт повинен виплатити футболісту компенсацію в розмірі 75 483,84 гривні

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