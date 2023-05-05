"Ми мали перевагу усі 90 хвилин, але не зуміли здобути перемогу. Потихеньку з кожною хвилиною насідали на ворота Інгульця, тільки голу не вистачило. Бракувало останньої передачі. Після перерви гра трохи вирівнялась, суперник перебудувався, почав грати класичні 4-2-3-1 й проводив непогані контратаки.

Битва Ковальця і Вернидуба з вилученням у відеоогляді матчу Інгулець – Кривбас

У більшості ми не зуміли дотиснути Інгулець. Це говорить про те, що ми поки не вміємо позиційно атакувати. Були моменти: і стійка, і влучання у нашого гравця, коли м'яч вже летів у ворота. Багато непотрібних помилок, особливо в центрі поля. Більше це стосується другого тайму. Через це у Інгульця з'явились ці контратаки.

Чи важко налаштовувати своїх підопічних на подальші матчі після втрат очок? Думаю, їм завжди набагато легше, ніж мені як тренеру. Завжди беру відповідальність на себе, у першу чергу. Хоча футболісти – теж дорослі люди та повинні також брати на себе якусь провину", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, після 24-х турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде шостим, відстаючи від зони єврокубків на 5 очок.

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