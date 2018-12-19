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Футболісти Шальке зіграють проти Байєра в унікальних футболках з назвами шахт

19:22 364 Читать на русском
Футболісти Шальке зіграють проти Байєра в унікальних футболках з назвами шахт
Футболісти Шальке зіграють проти Байєра в унікальних футболках з назвами шахт

Шальке виготовив 26 унікальних футболок, де замість титульного спонсора буде розміщено назви різних шахт.

Невдовзі у Німеччині закриють останню вугільну шахту. У зв’язку з цим керівництво клубу вирішило віддати данину шахтарям, з якими асоціюють німецький клуб.

Коноплянка залишився в запасі на матч проти Байєра

Сьогодні, 19 грудня о 19:30, Шальке проведе останній домашній матч у цьому сезоні проти Байєра. На футболках "кобальтових" замість титульного спонсора будуть розміщені назви шахт.

До того ж, на всіх футболках будуть різні назви. Загалом випущено 26 унікальних форм, які згодом будуть продані на аукціоні, повідомляє Bild.

Коноплянка взимку може покинути Шальке – гельзенкірхенці планують продати 5 гравців

Німеччина16 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Байєр: Середа 19 грудня 2018

Шальке

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Байєр
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