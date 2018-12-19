Футболісти Шальке зіграють проти Байєра в унікальних футболках з назвами шахт

Шальке виготовив 26 унікальних футболок, де замість титульного спонсора буде розміщено назви різних шахт.

Невдовзі у Німеччині закриють останню вугільну шахту. У зв’язку з цим керівництво клубу вирішило віддати данину шахтарям, з якими асоціюють німецький клуб.

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Сьогодні, 19 грудня о 19:30, Шальке проведе останній домашній матч у цьому сезоні проти Байєра. На футболках "кобальтових" замість титульного спонсора будуть розміщені назви шахт.

До того ж, на всіх футболках будуть різні назви. Загалом випущено 26 унікальних форм, які згодом будуть продані на аукціоні, повідомляє Bild.

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