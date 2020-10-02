При цьому результати жеребкування однаково цікаві як фанатам, так і футболістам. Не виняток і гравці Шахтаря, який в цьому сезоні буде грати на стадії групового етапу вже в 15-й раз. За традицією основний склад команди, на чолі з головним тренером Луїшом Каштру, зібрався разом, що подивитися трансляцію жеребкування, яка відбулася за підтримки титульного партнера Шахтаря бренду Parimatch.

Перед жеребкуванням футболісти жваво обговорювали, кого б вони хотіли отримати у свою групу. Практично всі сходилися на тому, що їм було б цікаво зіграти з кимось із грандів: Ліверпулем, Ювентусом, Баварією або Реалом.

У підсумку Шахтарю випало грати якраз з Реалом, який частіше за всіх вигравав Лігу чемпіонів. З третього кошика попався добре знайомий українській команді Інтер, з яким гірники зустрічалися в півфіналі Ліги Європи в серпні цього року. А з четвертого кошика Шахтарю дісталася"Боруссія Менхенгладбах.

Судячи з реакції футболістів, жереб їх цілком влаштовували. Кожного з суперників гравці зустрічали посмішкою і палаючими очима. Тому, за настрій Шахтаря напередодні старту євросезону можна не хвилюватися. Додамо, що перший тур відбудеться вже 20-21 жовтня.

Вадим Місюра, представник Parimatch: "Мені приємно, що ми продовжили традицію і футболісти Шахтаря знову зібралися у PM HALL, щоб подивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Чемпіон України опинився в квартеті з гідними опонентами, з якими буде цікаво грати. Це буде яскравий євросезон для Шахтаря і Parimatch разом з клубом зробить все, щоб він став особливим для команди та її фанатів. Спільно із Шахтарем ми запланували активності, які зроблять цей євросезон ще цікавішим".

Луїш Каштру, головний тренер Шахтаря: Це ліга чемпіонів – тут не буває легко. Нам дісталися сильні суперники і необхідно показати найвищий рівень своєї гри, щоб пройти далі у плей-офф. Дехто може сказати, що нам дісталася група смерті, але я впевнений, що легко не буде нікому і всі мають шанси поборотися за путівку у стикові матчі.

Жуніор Мораєс, форвард Шахтаря: "Дуже хвилююче було дивитися жеребкування на такому заході разом з командою. Може, ззовні я був спокійним, але всередині вирували емоції, я буквально відчував, як сильно б'ється моє серце. Результатом я задоволений, завжди хочеться грати з топами, такі матчі найцікавіші".