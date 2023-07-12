Неймовірний випадок трапився під час зустрічі в другому дивізіоні чемпіонату Чилі. Матч між Реколетою та Темуко ледве не зірвала природа.

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На початку другого тайму стався землетрус у 5,6 бала за шкалою Ріхтера. На відео добре видно, як камера почала трястися. Проте футболісти не панікували і навіть не думали зупинятися. Вболівальники, до слова, теж не здивувалися і не покинули своїх місць.

Суддя таки зупинив матч, але ненадовго. Зазначимо, що зустріч закінчилася внічию 2:2.