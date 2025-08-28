"Виграла краща команда. Але це команда з четвертої ліги. Треба вигравати матчі. Ми не можемо показувати таку форму. Думаю, ми досягаємо певної межі.

"Всім очевидно, що сьогодні сталося": Аморім зробив загадкову заяву після вильоту Манчестер Юнайтед з Кубка ліги

Вважаю, що сьогодні мої футболісти дуже чітко сказали, чого вони хочуть. Що це означає? Ви добре знаєте. Немає значення, що ми програли в серії пенальті. Футбол сьогодні був справедливим. Краща команда перемогла. Перепрошую вболівальників. Я хотів би зараз сказати щось мудре й важливе.

Але мені нічого сказати. Нічого. Іноді це найбільша проблема – я бачу ті самі помилки й не маю що сказати. Іноді щось треба міняти, але ти не можеш змінити 22 футболістів", – цитує Аморіма ITV Football.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зазнав гучної невдачі в Кубку англійської ліги, поступившись у серії пенальті скромному Грімсбі з четвертого англійського дивізіону. Контракт Аморіма з Манчестер Юнайтед діє до 30 червня 2027 року.

"I think the players spoke really loudly about what they want today."



"I just want to apologise to our fans."



"Something has to change and you're not going to change 22 players again."



Ruben Amorim speaks with @gabrielclarke05 after defeat to Grimsby#MUFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/anXoVFHoMP — ITV Football (@itvfootball) August 27, 2025

МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги