"Футболісти МЮ чітко сказали це": Аморім шокував розмовою про відставку – не витримав після фіаско від команди 4 ліги
Тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку команди в Кубку ліги від Грімсбі.
"Виграла краща команда. Але це команда з четвертої ліги. Треба вигравати матчі. Ми не можемо показувати таку форму. Думаю, ми досягаємо певної межі.
"Всім очевидно, що сьогодні сталося": Аморім зробив загадкову заяву після вильоту Манчестер Юнайтед з Кубка ліги
Вважаю, що сьогодні мої футболісти дуже чітко сказали, чого вони хочуть. Що це означає? Ви добре знаєте. Немає значення, що ми програли в серії пенальті. Футбол сьогодні був справедливим. Краща команда перемогла. Перепрошую вболівальників. Я хотів би зараз сказати щось мудре й важливе.
Але мені нічого сказати. Нічого. Іноді це найбільша проблема – я бачу ті самі помилки й не маю що сказати. Іноді щось треба міняти, але ти не можеш змінити 22 футболістів", – цитує Аморіма ITV Football.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зазнав гучної невдачі в Кубку англійської ліги, поступившись у серії пенальті скромному Грімсбі з четвертого англійського дивізіону. Контракт Аморіма з Манчестер Юнайтед діє до 30 червня 2027 року.
МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги