Вихованці ДЮСШ Минай продовжать свої тренування на базі туринського Ювентуса, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

Мункач допоможе 1000 юних спортсменів виїхати до Угорщини

Напередодні, 12 березня, футболісти вирушили з клубної бази і поїхали до Турина фірмовими автобусами "б'янконері".

"Мерія міста Турин та футбольний клуб Ювентус відгукнулися у цей непростий для нас час та запросили наших діток на тренування та навчання. Вони пробудуть там до закінчення війни в Україні.

Ми робимо все аби діти мали змогу в безпеці тренуватися та вчитися. І це вже не перший подібний виїзд. Ми вже відправили юнаків у Латвію, зараз ведемо перемовини з клубами з Франції, Угорщини, щоб вони прийняли наших дітей", – сказав президент Миная Валерій Пересоляк.

Нагадаємо, раніше європейські клуби спільно з УАФ створили механізм транспортування дітей з "гарячих" регіонів України до тренувальних баз на території Європи.

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