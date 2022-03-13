Футболісти Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса
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Вихованці ДЮСШ Минай продовжать свої тренування на базі туринського Ювентуса, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.
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Напередодні, 12 березня, футболісти вирушили з клубної бази і поїхали до Турина фірмовими автобусами "б'янконері".
"Мерія міста Турин та футбольний клуб Ювентус відгукнулися у цей непростий для нас час та запросили наших діток на тренування та навчання. Вони пробудуть там до закінчення війни в Україні.
Ми робимо все аби діти мали змогу в безпеці тренуватися та вчитися. І це вже не перший подібний виїзд. Ми вже відправили юнаків у Латвію, зараз ведемо перемовини з клубами з Франції, Угорщини, щоб вони прийняли наших дітей", – сказав президент Миная Валерій Пересоляк.
Нагадаємо, раніше європейські клуби спільно з УАФ створили механізм транспортування дітей з "гарячих" регіонів України до тренувальних баз на території Європи.
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