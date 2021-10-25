"Чемпіонат України нині дуже слабкий, в ньому футболісти не ростуть, а деградують. Повинен бути сильний чемпіонат, в якому відбуваються "заруби" і ведеться серйозна боротьба не тільки за чемпіонство, а й за інші призові місця та єврокубкові путівки. Люди в таких умовах стараються, б'ються, набираються досвіду.

Красень-гол Сайядманеша у відеоогляді матчу ЦСКА Софія – Зоря – 0:1

Як в англійській Прем'єр-лізі, де аутсайдер може чинити гідний опір лідерові, нав'язуючи боротьбу на всіх ділянках поля. А у нас що? Тримання м'яча, "тик-мик-пик" –- і все. На внутрішній арені Шахтар ще може обіграти Зорю 6:1, а тут вийшов – і "п'ятірочку" від Реала отримав! Ну як такі різні ігри можуть бути? У той же час та сама Зоря вийшла на матч у Софії – і виграла", – цитує Яремчука FootBoom.

Нагадаємо, українці понизились у рейтингу УЄФА та вже з наступного сезону залишаться без прямої путівки у груповий етап Ліги чемпіонів.

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