"Жоден гравець нашого клубу ще не вийшов на передову. Але ми підемо. Якщо російські солдати підуть сюди, ми візьмемося за зброю. Про футбол більше ніхто не думає. Раніше ми постійно думали про це, багато тренувалися і завжди думали про наступний матч.

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Футбол переважав у нашому житті, але зараз він більше не здається важливим. Раніше ми дбали про перемоги в матчах, тепер ми дбаємо лише про те, щоб бути живими. Ми поїхали до Туреччини на перерву в середині сезону, і це було добре. Ми мали хороші результати, усі гравці були у відмінній формі. Уболівальники з нетерпінням чекали матчів, а персонал був зайнятий підготовкою та продажем квитків на першу гру. Але незадовго до того, як це було, почалася війна.

Футболісти — герої в усьому світі, тому що вони забивають голи та виграють матчі. Але в Україні це вже не так. Ми більше не герої. Герої – це солдати та звичайні люди, які допомагають біженцям і є волонтерами для військових.

Ми такі ж, як усі. Ми допомагаємо біженцям і, якщо буде потрібно, візьмемо зброю. Ми разом з усіма нашими вболівальниками та всіма іншими в Україні. Ми всі однакові", – зазначив Білий у інтерв'ю The Sun.

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