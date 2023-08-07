Футболістка Динамо забила зі штрафного від центральної лінії – відео курйозного гола з ляпом голкіперки
11:34 - Читать на русском
У матчі між жіночими командами Вереса і Динамо забили гол, який став вірусним у соцмережах.
Для Динамо чемпіонат України серед жінок стартував матчем проти рівненського Вереса. Киянки здобули впевнену перемогу (3:1), хоча до кінця основного часу рахунок був нічийним.
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Переможний гол у свій актив записала Анна Прокопенко. Вона виконувала удар зі штрафного поруч із центральною лінією й просто завантажила м'яч якомога ближче до воріт суперниць. Втім, голкіперка Вереса такого явно не очікувала й примудрилася у цій ситуації пропустити.
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