Портал Transfermarkt повідомляє, що одіозний вихованець Шахтаря Олександр Роспутько перебрався у клуб Другої ліги РФ.

21-річний зрадник буде виступати за Чайку з Піщанокопського. До цього футболіст майже 2 роки перебував без футболу через втечу з розташування Шахтаря U-19 після гри Юнацької ліги УЄФА в жовтні 2023 року. Тоді "гірники" розірвали контракт з гравцем, дізнавшись, що він отримав паспорт РФ.

Додамо, що Роспутько мав у своєму доробку 4 матчі за збірну України U-19. Попри це скандальний футболіст вирішив відправитись в болотну державу, яка щодня тероризує мирні міста України.

