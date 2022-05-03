Коли перемога має надзвичайно велике значення, можна сподіватися на неймовірні хитрощі.

Наприкінці матчу третьої ліги чемпіонату Болгарії між Балканом та Баласицею господарі розіграли справжню виставу, намагаючись затягнути час.

Футболіст намагався побити жінку-арбітра після свого вилучення у фінальному матчі – відео

Балкан перемагав з рахунком 2:1 і, щоб зірвати фінальний штурм гостей, футболіст господарів нібито отримав травму. "Пошкодження" виявилося настільки серйозним, що знадобилися ноші. Однак постраждалому здалося, що його забирають з поля надто швидко. Кілька кумедних падінь з нош ледь не спровокували бійку з командою суперника, яка швидко усвідомила, що їх намагаються ошукати.