У Польщі проходять ротаційні навчання Військ територіальної оборони (ВТО) в Колашиці. У них брав участь багаторічний футболіст Ренджінянки Гжегож Стец.

У своїх соцмережах Ренджінянка повідомила про смерть 34-річного гравця. Згідно з інформацією Przeglad Sportowy, військовослужбовець відчув себе погано вночі й був доставлений до спеціалізованої лікарні в Ясло. Джерело зазначає, що смерть Гжегожа Стеца не пов'язана з навчаннями.

Гжегож Стец, вихованець клубу Ренджінянка Вояшувка, служив у 4-й Ясельській роті 33-го легкого піхотного батальйону. Обставини його смерті розслідують військові та поліція Ясло.

