– Чи траплялось, що футболісти пробували залицятися? Як ти реагуєш на це?

– Так, бувало. Реагую спокійно. Найкумедніша ситуація – один футболіст прийшов до мого номера о 23:00, хоча йшлося лише про автограф для племінників моєї подруги. Я його морально повчила – він потім мене заблокував в Instagram.

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– Чи бували моменти, коли щось на зйомці пішло зовсім не за планом – і як ти викрутилася?

– Інтерв'ю з Трубіним. Мені сказали, що маю лише 10 хвилин замість запланованого часу. Довелось миттєво імпровізувати. Все вдалося, але це було несподівано.

– Хто із футбольних персон досі залишається твоїм "незакритим гештальтом"?

– Олег Блохін. Я з ним звʼязувалась, але поки – безуспішно.

– Назви трьох героїв (гравців, тренерів чи функціонерів), які тебе реально вразили під час інтерв’ю.

– Максим Хлань – дуже відкритий, щиро дякував за інтерв’ю. Роксана Маліновська – ми говорили на дев'ятому місяці її вагітності, і вона була дуже щира. А ще – один гравець, з яким інтерв’ю не відбулося, але ми почали спілкуватись так, ніби знали одне одного вічність, – цитує Пастухову yesport.

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