Наприкінці першого тайму захисник гостей Усман Кулібалі впав у воротах суперників. У 32-річного малійця, який раніше пограв за Брест, Панатінаїкос і провів 26 матчів у складі національної збірної, стався серцевий напад.

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На щастя, трагедії вдалося уникнути – реанімаційні заходи виявилися вдалими. Гравець був оперативно доставлений у лікарню, а його стан змогли стабілізувати. Тепер 32-річний Кулібалі пройде низку додаткових медобстежень, повідомила Аль-Вакра у Twitter.

На момент інциденту рахунок був 1:0 на користь Аль-Райяна. Зустріч вирішили не догравати, а долю матчу визначать пізніше.

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