Футболіст Мілана створив кіберспортивну організацію

Півзахисник збірної Бразилії Лукас Пакета вирішив долучитися до розвитку відеоігор.

Бразильський півзахисник Мілана Лукас Пакета, який є шанувальником комп'ютерної гри Counter-Strike: Global Offensive, інвестував у кіберспорт, повідомляє видання Globo Esporte. 22-річний спортсмен створив кіберспортивну організацію, що отримала назву Paquetá eSports Gaming. Склад команди на даний момент ще не сформований, але вже представлений її логотип.

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"Гей, хлопці! Це буде професійна команда Paqueta Esports Gaming (PEG). Ми почнемо з нуля в аматорській лізі, прямуючи до перемоги в чемпіонаті! Ми будемо розраховувати на вашу підтримку, будемо розважатись та творити історію! З січня більше інформації", – написав Пакета на сторінці своєї організації в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, що Мілан придбав Пакета на початку 2019 року у бразильського Фламенго за 35 мільйонів євро. В поточному сезоні хавбек зіграв 13 матчів у Серії А і віддав одну гольову передачу.

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