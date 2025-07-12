Фанати Манчестер Сіті зняли Джека Гріліша на концерті гурту Oasis, де він емоційно – й, схоже, у стані сп’яніння – заявив про свою любов до клубу. Відповідне відео виклав акаунт City Xtra в мережі Х.

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Англійський вінгер, майбутнє якого в команді Хосепа Гвардіоли залишається під питанням, під час невимушеного спілкування вигукнув: "Я люблю Сіті понад усе! А знаєте, що я люблю ще більше? Фанатів Сіті! Вони найкращі у світі!"

Сезон 2024/25 склався для Гріліша непросто – він втратив місце в основі й дедалі частіше з’являється у чутках про можливий трансфер. За інформацією джерел, Сіті готовий продати вінгера за 40 мільйонів євро, попри те, що влітку 2021 року заплатив за нього Астон Віллі цілих 100 мільйонів.

Цікаво, що на концерті також був присутній наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола – однак про реакцію іспанця на виступ підопічного нічого не повідомляється.

Jack Grealish at #Oasis, Heaton Park: “I love City more than anything! And do you know what I love more than anything? City fans! They’re the best fans in the world!” ?? pic.twitter.com/0ik1CNNWAw — City Xtra (@City_Xtra) July 12, 2025

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