Російські окупанти викрали родину Сухенків. Ольгу Сухенко, яка є старостою села Мотижин Макарівської громади Київщини, а також її чоловіка Ігоря (співпрезидента місцевого клубу Колос) і сина Олександра взяли в полон. Про це повідомили на сторінці Києво-Святошинський футбол у Facebook.

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Викрадення сталося 23 березня. Всю сім'ю російські загарбники захопили у їхньому будинку. Також росіяни забрали авто Тойота Авенсіс сірого кольору AI7077AO. Наразі зв'язку з ними немає, доля викрадених невідома.

Олександр Сухенко є відомим футболістом у Київській області. Він виступає за ФК Кудрівка (Ірпінь) та до останнього залишався з батьками в рідному селі. Сім'я допомагала всім потребуючим, розвозила ліки та їжу.

Нагадаємо, раніше путіноїди вже вбили кількох українських футболістів і членів їхніх сімей.

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