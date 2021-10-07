Гравець Брайтона був заарештований британською поліцією, повідомляє Mirror.

Менді потрапив у в'язницю за підозрою у зґвалтуванні – Манчестер Сіті зробив офіційну заяву

Футболіст, імені якого не розголошують, та ще одна особа звинувачуються у сексуальному насильстві щодо місцевої жінки. Вона звернулась до правоохоронців у середу (6 жовтня) вранці, а вже ввечері футболіст був затриманий біля нічного клубу. Брайтон відмовився коментувати інцидент, але у клубі підтвердили, що один з гравців співпрацює зі слідством.

За джерелами The Sun, заарештували півзахисника "чайок" Іва Біссума.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок у нинішньому сезоні АПЛ. У в'язниці за схожими звинуваченнями зараз перебуває оборонець Манчестер Сіті Бенжамен Менді, а також розслідується справа щодо одного з футболістів Евертона.

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