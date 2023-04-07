Футболіст Барселони зможе зіграти з Реалом у фіналі Кубка Іспанії – виліт "блаугранас" допоміг
Орендований у Барселони форвард Абде Еззалзулі зможе зіграти у фіналі Кубка Іспанії.
Контракт орендованого Осасуною форварда з Барселоною передбачає дозвіл на участь нападника в матчах проти свого клубу тільки за певних умов. Зокрема, Осасуні довелося б заплатити суму від 250 тисяч до 300 тисяч євро. Це – непідйомні гроші для скромного памплонського клубу.
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Тепер же, після вильоту "блаугранас" з Кубка Іспанії, Абде Еззалзулі зможе зіграти у фіналі проти Реала. Про це інформує Mundo Deportivo.
Таким чином, наставник Осасуни Ягоба Аррасате отримав своєрідне підсилення перед найголовнішим матчем сезону. Памплонська команда пробилася до фіналу Кубка Короля лише вдруге у клубній історії.
Фінал Кубка Іспанії відбудеться 6 травня в Севільї.
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