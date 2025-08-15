– Дуже складний матч для команди. Наскільки сильно ви зараз спустошені?

– Це була дуже конкурентна гра, де обидві команди добре показали себе. Звісно, ми мали більше спокою, володіли мʼячем і створили більше шансів, щоб забити. Але футбол вирішується в деталях. На жаль, ми не забили, дійшли до серії пенальті, де може статися будь-що, і не перемогли.

– Наскільки важкою відчувалася гра з того моменту, коли ви залишилися в меншості? Як узагалі перелаштовувалися?

– Вилучення було неправильним, але у футболі всяке буває. Ми завжди готові грати й вдесятьох, і вдевʼятьох – як завгодно. Що б не сталося, ми завжди готові й зробимо все для команди. Його вилучили, але ми готові до будь-чого під час матчу.

– Яка розмова була в роздягальні після поєдинку?

– Ми завжди підтримуємо один одного, особливо тих, хто не забив пенальті. Це футбол, таке трапляється. Намагаємося допомагати, бігти один за одного, адже єдність команди – найважливіше. Не варто сперечатися, головне, що команда згуртована – і це найважливіше для нас, – цитує Вінісіуса Тобіаса офіційний сайт Шахтаря.

