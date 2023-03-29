Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії поскаржився на гру суперника після поразки від Шотландії у відбірковому матчі до Євро-2024 (0:2).

"Шотландці постійно затягували час і провокували нас, вони завжди падали на газон. Для мене це не футбол, а повне лайно. Суддя повинен був відреагувати на таку поведінку, але він не став цього робити.

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Ми створили достатньо моментів, щоб перемогти, але пропустили легкі голи. Це футбол – якщо ти пропускаєш такі м'ячі, суперник тебе покарає. Але ми запам'ятаємо це і зробимо роботу над помилками", – цитує Родрі Yahoo Sport.

А ось захисник-дебютант "Фурії Рохи" Давід Гарсія звинуватив у поганому результаті своєї команди висоту газону на Хемпден Парк. "Трава була занадто високою, і це коштувало нам поразки", – зазначив гравець Осасуни в коментарі Marca.

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