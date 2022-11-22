Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив резонансну появу з шарфом, на якому була зображена територія так званої "великої Угорщини".

Політик з'явився на зустрічі з футболістами національної команди у шалику, на якому була нанесена мапа так званої "великої Угорщини". Фактично перша особа держави пропагує відчуження території сусідніх держав. Зокрема, частини України.

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"Футбол поза політикою. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини – команда всіх угорців, де б вони не жили", – написав Орбан у Facebook у відповідь на звинувачення у зазіханнях на територіальну цілісність інших країн.

МЗС України вже відреагувало на цей вчинок, повідомивши що очікує офіційних вибачень від представників Угорщини та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.

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