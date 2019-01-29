"Футбол повинен бути поза політикою", – представник ФФУ відреагував на перехід Ракицького в Зеніт

Член Виконкому Федерації футболу України Сергій Макаров прокоментував перехід захисника збірної України та Шахтаря Ярослава Ракицького у російський Зеніт.

"Ніяких заборон на роботу в Росії у нас не існує, тому нічого Ракицький формально не порушив, можу тільки побажати йому успіхів у новому клубі.

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Сподіваюся, що він продовжить свою яскраву кар'єру і буде прогресувати. Що стосується подальшого залучення Ярослава в збірну України, то це питання буде вирішуватися тренерським штабом команди.

Перехід у Зеніт – це особистий вибір футболіста. Виконком Федерації футболу України щодо цього не збирався і навряд чи буде збиратися. Я дотримуюся тієї точки зору, що футбол повинен бути поза політикою", – цитує Макарова російське видання ТАСС.

Нагадаємо, вчора захисник Шахтаря Ярослав Ракицький офіційно перейшов у Зеніт.

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