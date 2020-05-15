Футбол повертається! Бундесліга першою виходить з карантину

16 травня поновлюється перший з топ-чемпіонатів Європи – Бундесліга. Три дні (саме настільки розтягнеться 26-й тур) увага всіх уболівальників в світі буде прикута до Німеччини. Звичайно ж, матчі пройдуть при порожніх трибунах, але, головне, що до нас повертається великий футбол.

Якийсь час командам буде необхідно на те, щоб підтягнути форму, адже вимушені канікули вийшли вже дуже довгими. Але, тренуватися команди почали ще на початку квітня, так що основні фізичні кондиції футболісти повинні були встигнути набрати.

Головною подією туру стане "рурське дербі", одне з найцікавіших протистоянь чемпіонату Німеччини. В останні роки ці матчі складаються невдало для дортмундської "Борусії", команда виграла лише один раз в восьми попередніх зустрічах. Втім, і на рахунку "Шальке" лише дві перемоги за цей період. Ще п'ять разів команди зіграли внічию. Проте, зараз шанси на стороні "Борусії", навіть у відсутності магії фанатів "Сігнал Ідуна Парк". Дортмундцям аналітики Parimatch дають 64% на перемогу проти 15% у "Шальке" (21% залишається на нічию). У цьому сезоні "джмелі" ведуть боротьбу за чемпіонство (зараз посідають 2-е місце), тоді як "гірники" лише намагаються зачепитися за путівку в Лігу Європи.

Відзначимо, що у інших претендентів на срібну салатницю в цьому турі шанси на перемогу на думку експертів Parimatch ще вище: у "Баварії" (йде на 1-му місці) – 78% на перемогу над "Уніон Берлін", у "Лейпцига" (3 місце в таблиці) – 71% на успіх в матчі з "Фрайбургом".

Вже скоро відновляться і інші чемпіонати, але цей вік-енд – беззастережна монополія Бундесліги. Усі прогнози на результати тижня можна переглянути тут.