Футбол після карантину – тренер Оденсе вийшов на заміну і розкішним голом "вкрав" у Копенгагена перемогу

Незвичайний епізод трапився під час товариського матчу між данськими Копенгагеном та Оденсе.

Через брак гравців головному тренеру Оденсе наприкінці зустрічі довелося випустити на заміну свого асистента Хенріка Хансена. 40-річний данець, який завершив кар'єру у 2015 році, відзначився забитим голом.

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На 86-й хвилині Хансен відібрав м'яч у суперника в підкаті, а потім майстерно перекинув голкіпера Копенгагена, який вийшов з воріт, зрівнявши рахунок. Зустріч завершилася внічию 2:2.

Додамо, що після узгодження з міністерством охорони здоров'я і затвердження необхідних заходів безпеки керівництво данської Суперліги визначило 29 травня, як дату відновлення сезону. На момент вимушеної паузи Копенгаген посідав друге місце в турнірній таблиці, а Оденсе – дев'яте.

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