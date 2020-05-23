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Футбол після карантину – тренер Оденсе вийшов на заміну і розкішним голом "вкрав" у Копенгагена перемогу

11:32 621 Читать на русском
Футбол після карантину – тренер Оденсе вийшов на заміну і розкішним голом "вкрав" у Копенгагена перемогу
Хенрік Хансен (ліворуч) / Getty images

Незвичайний епізод трапився під час товариського матчу між данськими Копенгагеном та Оденсе.

Через брак гравців головному тренеру Оденсе наприкінці зустрічі довелося випустити на заміну свого асистента Хенріка Хансена. 40-річний данець, який завершив кар'єру у 2015 році, відзначився забитим голом.

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На 86-й хвилині Хансен відібрав м'яч у суперника в підкаті, а потім майстерно перекинув голкіпера Копенгагена, який вийшов з воріт, зрівнявши рахунок. Зустріч завершилася внічию 2:2.

Додамо, що після узгодження з міністерством охорони здоров'я і затвердження необхідних заходів безпеки керівництво данської Суперліги визначило 29 травня, як дату відновлення сезону. На момент вимушеної паузи Копенгаген посідав друге місце в турнірній таблиці, а Оденсе – дев'яте.

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