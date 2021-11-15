Футбол не вдома: провали Англії після перемоги на домашньому ЧС
Родоначальникам гри мільйонів вдалося лише раз підняти над головою кубок чемпіонів світу. На такий подвиг "Три леви" спромоглися на домашньому Мундіалі, забезпечивши свято національного масштабу.
ЧС-1966, який проходив в Англії, "повернув футбол додому". Майже 100 тисяч глядачів на легендарному "Вемблі" стали свідками перемоги Чарльтона та Ко над збірною ФРН. Вся Англія тріумфує – щонайменше 4 роки саме її команда буде по праву вважатися найсильнішою у світі. Але після історичного домашнього тріумфу справи Англії на Мундіалі складаються далеко не найкращим чином.
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ЧС-1970, 1/4 фіналу
На змаганнях в Мексиці Англії не вдалося підтвердити свій чемпіонський статус. Мінімальні перемоги над Румунією та Чехословаччиною подарували команді путівку в плей-офф, поразка Бразилії 0:1 стала єдиним неприємним моментом.
На першому ж етапі стадії плей-офф Англію чекали старі "друзі" – збірна ФРН. Британці вели у рахунку 2:0, здавалося, що наступний етап вже в кишені. Але німцям вдався дивовижний камбек – Бекенбауер та Зеелер перевели матч у додатковий час, а Мюллер поставив крапку в матчі. Драматична поразка та квитки додому.
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ЧС-1974
Мундіаль в ФРН збірна Англії була змушена дивитися по телевізору. Родоначальники футболу сенсаційно провалили кваліфікацію та не поїхали на турнір.
ЧС-1978
Турнір проходив в Аргентині, яка і підняла над головою золотий кубок. Англія вдруге поспіль з ганьбою не змогла завоювати путівку на чемпіонат світу.
ЧС-1982, другий груповий етап
Нарешті Англії вдалося реабілітуватися перед вболівальниками та пробитися у фінальну частину, яка проходила у сонячній Іспанії. У групі команда трощить Францію, Чехословаччину та Кувейт, здобуваючи статус одного з головних претендентів на перемогу.
Але доля мала інші плани. У другому груповому етапі Англії випали господарі турніру та ті ж злі генії – ФРН. Дві нульових нічиї путівку в плей-офф не дали – ФРН обіграла Іспанію, і пішла далі. Шлях німців завершиться поразкою Італії у фіналі.
ЧC-1986, 1/4 фіналу
Турнір імені Дієго Армандо Марадони. До зустрічі з ним Англія дійшла з проблемами у групі – розгром Польщі затьмарила нічия з Марокко та поразка Португалії. На щастя, в 1/8 випав Парагвай – легкі 3:0 та вихід у чвертьфінал.
Тут проти Англії зіграє сама доля. "Рука Бога" та феєричний прохід Марадони з центра поля знову викинуть британців за борт чемпіонату світу. Гравці все життя будуть обурюватися через несправедливість, а Марадона стане справжнім національним ворогом.
ЧС-1990, 4 місце
В Італії англійцям не вистачило маленького кроку, щоб опинитися в омріяному фіналі. У групі все пройшло гладко: перемога над Єгиптом та нічия з Нідерландами та Ірландією. 1/8 фіналу з Бельгією була валідольною – путівку далі подарував гол Платта на 120-й хвилині.
У чвертьфіналі довелося помучитися з Камеруном – драматичні 2:2 в основний час та рятівний пенальті Лінекера на 105-й хвилині.
В Турині проти ФРН фортуна відвернулася – у серії пенальті німці виривають перемогу. Такий удар підкосив Англію, яка у матчі за 3 місце поступилася господарям турніру.
ЧС-1994
Кваліфікуватися на чемпіонат світу в США Англія не змогла.
ЧС-1998, 1/8 фіналу
Турнір у Франції був шансом реабілітуватися за провал відбору на ЧС у США. Зміна поколінь та прихід талановитої молоді давали великі надії. Перемоги над Тунісом та Колумбією в групі дарували путівку в плей-офф, де чекала Аргентина. Ось він – шанс помститися за кривду від Марадони.
Вже на 16-й хвилині Англія веде з рахунком 2:1. Трибуни сходять з розуму – такого шоу ніхто не очікував. На останній хвилині першого тайму Занетті зрівнює рахунок.
Усі настанови на другий тайм йдуть шкереберть – Бекхем на 47-й хвилині бачить перед собою червону картку. До серії пенальті Англія дотягнула, але Пол Інс та Девід Бетті не впоралися з тиском – аргентинці йдуть далі.
ЧС-2002
Талановита команда набрала більше сил та готова боротися за трофей. Нічия проти Нігерії на мотивацію не вплинула: помста Аргентині, нічия зі Швецією – і ось він раунд плей-офф.
В Ніігаті британці впевнено розбирають данців з рахунком 3:0. Зупинити Англію може лише чудо. Або Роналдіньо, що в принципі одне й те ж. На 23-й хвилині Оуен виводить команду вперед, але перед перервою Рівалдо зрівнює рахунок.
Старт другого тайму. Роналдіньо йде бити штрафний. До воріт далеко, тож Девід Сімен виходить з воріт, щоб бути першим на м'ячі. Фатальна помилка – Роні класним ударом закидає м'яч йому за комірець. Через 7 хвилин Роні отримає червону картку, але відігратися Англія не зуміє – знову безславний шлях додому.
ЧС-2006, 1/4 фіналу
У Німеччині зла Англія хотіла нарешті довести, що зіркове покоління здатне на більше, аніж просто плей-офф. У групі проблем не виникло – перемоги над Тринідадом і Тобаго та Парагваєм, а також феєрична нічия зі шведами.
Еквадор не здавався потужним суперником, але забити гол вдалося лише Бекхему. Португалія з молодим Роналду була більш грізним суперником, який мав стати екзаменом на міцність. Англія його не здала. Вилучення Руні та промахи у серії пенальті Лемпарда, Джеррарда та Каррагера – основних "колон" команди. Кріштіану, який посприяв вилученню Руні, влучним ударом з пенальті відправив Англію додому.
ЧС-2010, 1/8 фіналу
Ще один шанс золотого покоління. У групі драми вистачало – нічия з США та Алжиром і валідольна перемога над Словенією. Біло-червоні вболівальники сподіваються, що їх улюбленці лише набирають оберти.
Але їхні надії без жодного жалю розбиває грізна Бундестім Йоахіма Льова – феєеричні 4:1 та болюче завершення турнірного шляху.
ЧС-2014, груповий етап
Турнір у Бразилії став повним розчаруванням для "Трьох левів". Зміна поколінь та перебудова команди далися взнаки. У першому матчі британці програють Італії – 1:2. У другому матчі зусиллями Суареса, який щойно залікував травму коліна, команда зазнає поразки з тим самим рахунком – 1:2.
Матч з Коста-Рікою був шансом голосно грюкнути дверима, але в тієї команди не було характеру – лише сухі 0:0
ЧС-2018, 4 місце
Нова команда Гарета Саутгейта викликає великі надії. "Три леви" гарантують собі плей-офф у стартових двох турах, здолавши Туніс та Панаму. Протистояння з Бельгією було не таким натхненним – мінімальна поразка 0:1.
В 1/8 фартить з суперником – Колумбія слабша за інші команди. Але навіть з нею виникають труднощі, перемогу вдається вирвати лише в серії пенальті. 1/4 фіналу зі Швецією менш напружена – впевнені 2:0.
Півфінал, останній крок перед фіналом. Суперник – сенсаційна Хорватія. Вже на старті матчу Тріпп'є виводить команду вперед,але балканці завдяки голу Перішіча переводять матч в овертайми. Гол додав їм енергії – Маріо Манджукіч забиває переможний м'яч на 109-й хвилині.
Здобути бодай "бронзу" Англії не вдається – все та ж Бельгія завдає "Трьом левам" поразки 0:2. Команда Саутгейта їде додому та почне готуватися до Євро-2020, де зазнає болючої поразки у фіналі на легендарному "Вемблі".