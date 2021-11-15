Родоначальникам гри мільйонів вдалося лише раз підняти над головою кубок чемпіонів світу. На такий подвиг "Три леви" спромоглися на домашньому Мундіалі, забезпечивши свято національного масштабу.

ЧС-1966, який проходив в Англії, "повернув футбол додому". Майже 100 тисяч глядачів на легендарному "Вемблі" стали свідками перемоги Чарльтона та Ко над збірною ФРН. Вся Англія тріумфує – щонайменше 4 роки саме її команда буде по праву вважатися найсильнішою у світі. Але після історичного домашнього тріумфу справи Англії на Мундіалі складаються далеко не найкращим чином.

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ЧС-1970, 1/4 фіналу

На змаганнях в Мексиці Англії не вдалося підтвердити свій чемпіонський статус. Мінімальні перемоги над Румунією та Чехословаччиною подарували команді путівку в плей-офф, поразка Бразилії 0:1 стала єдиним неприємним моментом.

На першому ж етапі стадії плей-офф Англію чекали старі "друзі" – збірна ФРН. Британці вели у рахунку 2:0, здавалося, що наступний етап вже в кишені. Але німцям вдався дивовижний камбек – Бекенбауер та Зеелер перевели матч у додатковий час, а Мюллер поставив крапку в матчі. Драматична поразка та квитки додому.

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ЧС-1974

Мундіаль в ФРН збірна Англії була змушена дивитися по телевізору. Родоначальники футболу сенсаційно провалили кваліфікацію та не поїхали на турнір.

ЧС-1978

Турнір проходив в Аргентині, яка і підняла над головою золотий кубок. Англія вдруге поспіль з ганьбою не змогла завоювати путівку на чемпіонат світу.

ЧС-1982, другий груповий етап

Нарешті Англії вдалося реабілітуватися перед вболівальниками та пробитися у фінальну частину, яка проходила у сонячній Іспанії. У групі команда трощить Францію, Чехословаччину та Кувейт, здобуваючи статус одного з головних претендентів на перемогу.

Але доля мала інші плани. У другому груповому етапі Англії випали господарі турніру та ті ж злі генії – ФРН. Дві нульових нічиї путівку в плей-офф не дали – ФРН обіграла Іспанію, і пішла далі. Шлях німців завершиться поразкою Італії у фіналі.

ЧC-1986, 1/4 фіналу

Турнір імені Дієго Армандо Марадони. До зустрічі з ним Англія дійшла з проблемами у групі – розгром Польщі затьмарила нічия з Марокко та поразка Португалії. На щастя, в 1/8 випав Парагвай – легкі 3:0 та вихід у чвертьфінал.

Тут проти Англії зіграє сама доля. "Рука Бога" та феєричний прохід Марадони з центра поля знову викинуть британців за борт чемпіонату світу. Гравці все життя будуть обурюватися через несправедливість, а Марадона стане справжнім національним ворогом.

ЧС-1990, 4 місце

В Італії англійцям не вистачило маленького кроку, щоб опинитися в омріяному фіналі. У групі все пройшло гладко: перемога над Єгиптом та нічия з Нідерландами та Ірландією. 1/8 фіналу з Бельгією була валідольною – путівку далі подарував гол Платта на 120-й хвилині.

У чвертьфіналі довелося помучитися з Камеруном – драматичні 2:2 в основний час та рятівний пенальті Лінекера на 105-й хвилині.

В Турині проти ФРН фортуна відвернулася – у серії пенальті німці виривають перемогу. Такий удар підкосив Англію, яка у матчі за 3 місце поступилася господарям турніру.

ЧС-1994

Кваліфікуватися на чемпіонат світу в США Англія не змогла.

ЧС-1998, 1/8 фіналу

Турнір у Франції був шансом реабілітуватися за провал відбору на ЧС у США. Зміна поколінь та прихід талановитої молоді давали великі надії. Перемоги над Тунісом та Колумбією в групі дарували путівку в плей-офф, де чекала Аргентина. Ось він – шанс помститися за кривду від Марадони.

Вже на 16-й хвилині Англія веде з рахунком 2:1. Трибуни сходять з розуму – такого шоу ніхто не очікував. На останній хвилині першого тайму Занетті зрівнює рахунок.

Усі настанови на другий тайм йдуть шкереберть – Бекхем на 47-й хвилині бачить перед собою червону картку. До серії пенальті Англія дотягнула, але Пол Інс та Девід Бетті не впоралися з тиском – аргентинці йдуть далі.

ЧС-2002

Талановита команда набрала більше сил та готова боротися за трофей. Нічия проти Нігерії на мотивацію не вплинула: помста Аргентині, нічия зі Швецією – і ось він раунд плей-офф.

В Ніігаті британці впевнено розбирають данців з рахунком 3:0. Зупинити Англію може лише чудо. Або Роналдіньо, що в принципі одне й те ж. На 23-й хвилині Оуен виводить команду вперед, але перед перервою Рівалдо зрівнює рахунок.

Старт другого тайму. Роналдіньо йде бити штрафний. До воріт далеко, тож Девід Сімен виходить з воріт, щоб бути першим на м'ячі. Фатальна помилка – Роні класним ударом закидає м'яч йому за комірець. Через 7 хвилин Роні отримає червону картку, але відігратися Англія не зуміє – знову безславний шлях додому.

ЧС-2006, 1/4 фіналу

У Німеччині зла Англія хотіла нарешті довести, що зіркове покоління здатне на більше, аніж просто плей-офф. У групі проблем не виникло – перемоги над Тринідадом і Тобаго та Парагваєм, а також феєрична нічия зі шведами.

Еквадор не здавався потужним суперником, але забити гол вдалося лише Бекхему. Португалія з молодим Роналду була більш грізним суперником, який мав стати екзаменом на міцність. Англія його не здала. Вилучення Руні та промахи у серії пенальті Лемпарда, Джеррарда та Каррагера – основних "колон" команди. Кріштіану, який посприяв вилученню Руні, влучним ударом з пенальті відправив Англію додому.

ЧС-2010, 1/8 фіналу

Ще один шанс золотого покоління. У групі драми вистачало – нічия з США та Алжиром і валідольна перемога над Словенією. Біло-червоні вболівальники сподіваються, що їх улюбленці лише набирають оберти.

Але їхні надії без жодного жалю розбиває грізна Бундестім Йоахіма Льова – феєеричні 4:1 та болюче завершення турнірного шляху.

ЧС-2014, груповий етап

Турнір у Бразилії став повним розчаруванням для "Трьох левів". Зміна поколінь та перебудова команди далися взнаки. У першому матчі британці програють Італії – 1:2. У другому матчі зусиллями Суареса, який щойно залікував травму коліна, команда зазнає поразки з тим самим рахунком – 1:2.

Матч з Коста-Рікою був шансом голосно грюкнути дверима, але в тієї команди не було характеру – лише сухі 0:0

ЧС-2018, 4 місце

Нова команда Гарета Саутгейта викликає великі надії. "Три леви" гарантують собі плей-офф у стартових двох турах, здолавши Туніс та Панаму. Протистояння з Бельгією було не таким натхненним – мінімальна поразка 0:1.

В 1/8 фартить з суперником – Колумбія слабша за інші команди. Але навіть з нею виникають труднощі, перемогу вдається вирвати лише в серії пенальті. 1/4 фіналу зі Швецією менш напружена – впевнені 2:0.

Півфінал, останній крок перед фіналом. Суперник – сенсаційна Хорватія. Вже на старті матчу Тріпп'є виводить команду вперед,але балканці завдяки голу Перішіча переводять матч в овертайми. Гол додав їм енергії – Маріо Манджукіч забиває переможний м'яч на 109-й хвилині.

Здобути бодай "бронзу" Англії не вдається – все та ж Бельгія завдає "Трьом левам" поразки 0:2. Команда Саутгейта їде додому та почне готуватися до Євро-2020, де зазнає болючої поразки у фіналі на легендарному "Вемблі".