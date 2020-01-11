"Футбол не повинен бути таким", – зірковий одноклубник Ярмоленка знищив VAR після поразки від Шеффілд Юнайтед

Хавбек Вест Хема Деклан Райс залишився невдоволеним роботою системи VAR на матчі 22 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (0:1).

"Ми обурені. Всі хлопці злі. Це важке місце, варто віддати їм належне, повірте, вони довели свою силу. Ми створили деякі шанси, які не змогли реалізувати.

Ганебна помилка партнерів Ярмоленка у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Вест Хем

Я щойно подивився повтор. Він вибив м'яч мені в руку. Я думаю, що зі мною погодиться майже кожен гравець Прем'єр-ліги, так вважаю не лише я – майже кожен не хоче бачити VAR в грі. У цьому сезоні було так багато рішень, які були абсолютно божевільними. Вони раділи впровадженню VAR, ніби це була головна мета, але футбол не повинен бути таким", – цитує Райса Sky Sports.

Нагадаємо, у компенсований час Вест Хем зрівняв рахунок зусиллями Снодграса, однак VAR скасував гол через гру рукою Райса, який асистував партнеру.

Шеффілд втримав перемогу над Вест Хемом – "молотобійці" без Ярмоленка зазнали першої поразки під керівництвом Мойєса