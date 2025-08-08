"Ми дуже добре зіграли тактично проти дуже сильної команди, яка минулого року грала в Лізі чемпіонів. Гравці вивчили гру один одного. Повністю нейтралізувати такого суперника як Шахтар неможливо. Ми зіграли дуже добре, тільки в кінці він створив дійсно відмінний момент. Ми добре зіграли тактично, але можемо зіграти ще краще в другому матчі.

На мій погляд, ми створили більш небезпечні моменти біля чужих воріт. Однак в таких матчах потрібно бути цинічними, а ми, знову ж таки, не були.

Очевидно, що ми здатні протистояти таким сильним суперникам. Це позитивний знак. Ще один тиждень підготовки піде нам на користь. Ми будемо працювати, і хлопці, яких не було на деяких тренуваннях, а також у матчі, повернуться. На такому рівні складно змінювати важливі речі від матчу до матчу. Доля протистояння, безумовно, відкрита, в наступному матчі у нас будуть свої шанси, і ми зробимо все, щоб ними скористатися і пройти далі.

Дивно і дуже шкода, що в підсумку або Панатінаїкос, або Шахтар не потраплять в основний етап ЛЄ, тому що, дивлячись на інші пари, розумієш, як прикро, що наші команди рано починають боротьбу.

Ми правильно підійшли до гри і створили достатньо моментів. Нереалізація? Давайте не будемо драматизувати ситуацію. Ми непогано тренуємося, робимо достатньо гострих передач, створюємо моменти, коли наші нападники можуть забити гол. Думаю, все, що відбувається, – просто збіг і може змінитися.

Воротарі суперників – найкращі в наших єврокубкових матчах? Думаю, це правда, але це їхня робота. Я також вважаю, що футбол нам дещо винен і обов'язково поверне цей борг. Сьогодні, так чи інакше, ми створювали моменти різними способами. Це показує, що команда готова і старається, як і в попередніх матчах. Ми намагаємося грати в креативний футбол.

Тепер нам потрібно подумати над тим, як ми можемо ще більше скоротити кількість моментів біля наших воріт, як ми можемо збільшити кількість моментів біля воріт Шахтаря. Зміни в матчі-відповіді, безумовно, відбудуться як у складі, так і в дрібних деталях гри.

Команді ще є, куди рости, оскільки склад ще далекий від абсолютної зіграності. Коли гравці притруться один до одного, і ми впровадимо автоматизацію, ми станемо ще кращими. То ж так, я задоволений менталітетом, настроєм, пристрастю і тим фактом, що ми не боїмося суперника, але я знаю, що команда буде вдосконалюватися як індивідуально, так і як команда", – цитує Віторію Gazzetta.

