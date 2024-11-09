– Карло, це 27 серпня 1995 року...

– Мій перший матч як тренера, з Реджаною проти Палермо. Нічия 0:0, я добре це пам'ятаю.

– Що б ви сказали тоді молодому тренеру?

– Що на нього чекає фантастична кар'єра. Але я також сказав би йому, що бути хорошим фахівцем – це складніший досвід, ніж бути хорошим гравцем. Ти повинен вчитися, вчитися і доводити свою майстерність рік за роком, тому що футбол часто еволюціонує, і менеджер повинен адаптуватися до всіх цих змін. Але це фантастична робота. Нільс Лідхольм, мій колишній тренер Роми (між 1979 і 1984 роками), казав, що бути тренером – найкрасивіша робота у світі, доки немає матчів. Стрес, який я відчував у тій першій грі, такий самий, як і сьогодні з Реалом. Він не змінюється.

– Ви дійсно цього хочете?

– Так, я хочу, щоб моя команда грала добре і перемагала. Це нормальний тиск, і я добре з ним справляюся. Мій пульс перед матчем 120, а під час матчу він падає до 85 або 80. Очікування перед матчем негативні, а не позитивні. Ти багато думаєш, ти тиснеш на себе. Під час матчу все нормально.

– Все ще маєте сумніви?

– Дуже! Я живу в сумнівах. Я намагаюся показати якомога більше впевненості у своїх гравцях, важливо готуватися до матчів якнайкраще, але всередині я сповнений сумнівів.

Карло Анчелотті / фото: Ali Sallusti/L'Équipe

– Ви розглядаєте тренерську діяльність як роботу?

– Ні, це просто пристрасть. Як кіно. Вдома я люблю дивитися футбол, навіть якщо у мене на нього особливий погляд, тому що я спостерігаю за стратегіями, змінами, речами, які впроваджуються. Навіть сьогодні я не розглядаю це як роботу. Це почалося як пристрасть, коли я був дитиною, це залишилося таким, коли я став професійним гравцем, і це все ще пристрасть як тренера.

– Чи будемо ми тренувати у 2024 році так само, як у 1995 році?

– Ні, це неможливо. У 1995 році в моєму розпорядженні було шістнадцять гравців. Раніше ми саджали п'ятьох на лаву запасних, а сьогодні – одинадцять, дванадцять гравців на лаві запасних. Це змінює твоє ставлення до групи. Управління є більш складним. Методика, підготовка, тренування і стратегія – все змінилося. Але мій характер ніколи не змінювався. Я намагаюся так само ставитися до гравців і людей, з якими працюю. Виріс із цим характером і використовував його всі ці роки, щоб керувати людьми і працювати з ними. У цьому сенсі це абсолютно однаково, незалежно від того, в якому клубі я працюю і які у мене гравці. Я ставився до людей, з якими працював у Ла Реджані, так само як і до тих, з ким працюю сьогодні в Реалі.

– Після тридцяти років роботи тренером ви все ще можете щось вигадувати?

– Не знаю, як мене сприймають люди, але не думаю, що я коли-небудь був новатором у футболі. Я завжди намагався поставити гравців у найкращі умови, щоб їм було комфортно під час матчів. Найважливіша частина нашої роботи – це гравці. У цьому немає жодних сумнівів, вони – головні герої фільму. Іноді я ставив гравців на позиції, на яких вони не звикли грати. Я маю на увазі (Андреа) Пірло (якого він відсунув назад перед захистом у Мілані) та (Анхеля) Ді Марію (який був опорником у Реалі). Але я ніколи не робив цього без їхньої згоди. Я ніколи нічого не нав'язував гравцям.

– Ви вмієте виголошувати передматчеві промови?

– Я не дуже багато говорю. В основному, коли пояснюю всю стратегію за дві години до матчу. Після цього я майже не говорю. Мої помічники говорять, але не я. Я все пояснив за дві години до цього і не думаю, що мені потрібно щось додавати.

– Чи пам'ятаєте якісь промови?

– Я ніколи не отримую відгуків від гравців про те, хороший я тренер чи ні. Сьогодні (інтерв'ю проводилося в жовтні) ми з командою пройшли курс із чудовим професором з Гарвардського університету про те, що потрібно говорити і робити в перерві. Я сам напросився, і це було дуже цікаво. Тому що в перерві зовсім інша атмосфера. Перед матчем всі гравці зосереджені на стратегії. У перерві вони самі по собі, п'ють, ходять на масаж. Важко давати їм інформацію в такі моменти. Тому я хочу навчитися, як краще діяти в цей момент. Але, чесно кажучи, я не знаю, чи добре я це роблю.

️ Le discours complet de Carlo Ancelotti à ses joueurs, suite à la victoire 0-4 face au FC Barcelone.



️ Avec les sous-titres FR – LJDR!



️ @realmadrid pic.twitter.com/7IVBhEvAmT — Le Journal du Real (@lejournaldureal) April 5, 2023

– Чим ви найбільше пишаєтеся, озираючись на свою тридцятирічну тренерську кар'єру?

– Я пишаюся тим, що досі живий. Я пишаюся тим, що пережив кілька футбольних епох. 1990-ті, потім 2000-ті, тепер 2024 рік. Я все ще тут і все ще живий.

– Який титул є найбільш особливим для вас?

– Думаю, перш за все, про мою першу Лігу чемпіонів, яку я виграв з Міланом у 2003 році. До того я часто ставав другим. Потім я думаю про десяту Лігу чемпіонів, яку я виграв з Реалом у 2014 році. І чотирнадцяту для клубу у 2022 році. Тоді всі думали, що моя кар'єра пішла на спад після моїх виступів в Евертоні та Наполі, але ми виграємо її (проти Ліверпуля, 1:0), і це чудово, дуже по-особливому.

– Яка ваша найкраща команда?

– Це непросте запитання. Найкращі клуби, я можу відповісти: Мілан і Реал. Найкраща команда – важко сказати. Я мав честь керувати фантастичними гравцями та командами. Я навіть не можу скласти список найкращих гравців, яких я коли-небудь тренував. Моєї найкращої збірної не існує, її неможливо скласти. Це було б майже неповагою. У мене були Куртуа, Касільяс, Нойєр, Чех, Буффон, Перруці, ван дер Сар, Сірігу і так далі. Усі неймовірні гравці. Як можна обрати?

– А що найгірше?

– Я не можу сказати про Реджану чи Евертон. У мене був чудовий досвід роботи з ними. Мені доводилося боротися не лише за титул, але й за щось інше, і це теж було дуже цікаво.

– Якби ви могли змінити щось одне у своїй 30-річній кар'єрі, що б це було?

– За тридцять років неможливо приймати тільки хороші рішення. Наприклад, я прийняв погане рішення тут, у Мадриді, після першого року (2013-14). Я був дуже близький до продовження контракту, клуб хотів мене втримати, але я занадто наполягав на своїй зарплаті, і вони зупинилися (його звільнили наприкінці другого сезону, 25 травня 2015 року). Це була помилка, найгірше, що я міг зробити. Але це дозволило мені отримати новий досвід.

Emma Hayes and Carlo Ancelotti are our coaches of the year!



Find out more about the 2024 voting details ️#ballondor pic.twitter.com/u6e6TKPw7Z — Ballon d'Or (@ballondor) November 9, 2024

– Який план гри найкраще відображає вас протягом багатьох років?

– Оборона в чотири захисники. Я думаю, що найкраща тактика для захисту – це 4-4-2. Сьогодні багато команд можуть захищатися індивідуально, без ліберо старого зразка. Це стосується, наприклад, Аталанти з Бергамо або команд Марсело Б'єлси. Я віддаю перевагу зональній системі 4-4-2. Але іноді ми адаптуємо цю систему, щоб зафіксувати гравця і грати віч-на-віч. З (Арріго) Саккі це було б утопією. Він був майстром, можливо, найважливішою людиною для мене. Але в мене було багато дуже хороших тренерів протягом моєї ігрової кар'єри. Лідхольм, швед, який завжди був дуже спокійним і мав велику харизму, або (Свен-Горан) Ерікссон (у Ромі з 1984 по 1987 рік), у якого завжди були хороші ідеї щодо розвитку гри. Але Саккі був справжнім новатором, він змінив методологію. Він був моїм тренером протягом чотирьох років (з 1987 по 1991, у Мілані), а потім я був його асистентом у національній збірній (1992-95). Це був фантастичний досвід навчання. Для мене він тактик номер один. Я багато чого навчився у нього. Я продовжую покладатися на принципи гри, які він використовував. Нове покоління тренерів намагається впроваджувати інновації, але захисні принципи та ідеї Саккі все ще дуже сучасні.

– Чи вважаєте ви себе найкращим тренером за останні тридцять років?

– Ні, я так не вважаю. Я багато вигравав, але є тренери, які вигравали навіть більше за мене: (Алекс) Фергюсон, (Пеп) Гвардіола, а до цього (Валерій) Лобановський (тренер київського Динамо і збірної СРСР). І навіть якби я вважав себе найкращим тренером за останні тридцять років, що б сталося? Мені би поставили пам'ятник? Ні, ні.

– Індивідуальні нагороди для вас щось означають?

– Цей трофей найкращому тренеру сезону означає, що ти чогось досягнув зі своєю командою, і це найкраща нагорода з усіх. Це означає, що моя команда показала свої якості і що я зміг використати весь потенціал, який був у моїх руках, найкращим чином. Я дуже щасливий і гордий отримати цю нагороду.

– Гравці роблять тренерів чи тренери роблять гравців?

– Я не з тих тренерів, які кажуть, що для того, аби бути хорошим гравцем, потрібно чимось жертвувати, потрібно бути абсолютно професійним. Звісно, це так, але це не те, що зробить тебе видатним талантом. Гравець не виграє "Золотий м'яч" завдяки своїй самопожертві, професіоналізму чи серйозності. Талант – це генетика. Я не можу створити талант Вінісіуса, наприклад. Я можу захистити його талант, дати йому інформацію, щоб він проявив свої якості, допомогти йому бути професійним, серйозним і скромним. Моя робота – управляти талантом. Коли я розмовляю з гравцем, це професіонал, який виражає себе. Але якщо я розмовляю з людиною, то говорить людина зі своїм характером.

– Що це означає?

– Я запитую гравців: "Хто ви?" Вони відповідають: "Ми гравці". Ні, ні, ви помиляєтеся. Ви, в першу чергу, люди. Люди, які грають у футбол. Це дуже важливо.

– Це ключ до вашого успіху?

– Я не одержимий, досить спокійний. Але у мене є правила. Перше – це повага. Я хочу, щоб мене поважали так само, як я намагаюся поважати їх. Намагаюся побудувати хороші стосунки з людиною. Я не просто розмовляю з гравцем про футбол. І думаю, що саме тому мені подобається бути тут день за днем. Ми говоримо про все і ні про що, про сім'ю, друзів, їжу, політику... Тож, мабуть, це все... Я ставлю людину вище за гравця. З професійного погляду я можу підштовхнути його, вимагати, щоб він викладався на 100%, тому що маю велику владу. У мене багато влади. Але я кажу вам, що з особистими стосунками ви можете досягти трохи більшого.

Реал з трофеем Ліги чемпіонів / фото: Alexis Réau/L'Équipe

– Вас не турбує, що вас сприймають більше як менеджера, ніж тактика?

– Ні, мене це не турбує. Я бачу, що дійсно добре керую середовищем. Але після цього, не хвилюйтеся, є поле. І суддя. Саме він скаже, чи ти хороший, чи ні. Моя особиста думка з цього приводу така, що я дійсно хороший тактик. Дійсно хороший. Не найкращий, я думаю, але дуже хороший тактик. Наприклад, Гвардіола приніс новий стиль, і (Юрген) Клопп, і німецькі тренери також принесли щось своє. Але не я. Я не запровадив нічого такого, що запам'ятається. Тому немає стилю Анчелотті, тому що мені не потрібен певний стиль.

– Ви коли-небудь дружили з гравцем?

– Я товаришую зі своїми гравцями. І хочу з ними бути! Вони можуть говорити зі мною про що завгодно. Я кажу їм: "Я хочу побудувати з вами хороші стосунки. Пам'ятайте, що я не вище вас. Але й не нижче вас". Відносини повинні вписуватися в ці рамки. Іноді гравці плутають час, коли я не є їхнім менеджером, і час, коли я їх треную. Я саджу когось із них на лаву запасних, і він може сказати собі: "Карло посадив мене на лаву запасних. Ні, Карло не садив Едуардо на лаву запасних. Тренер Анчелотті посадив Камавінгу на лаву запасних". Іноді це потребує пояснень. Потрібно набратися терпіння. Гравці можуть забути, що у нас хороші людські стосунки, і що саме тренер саджає гравця на лаву запасних. І моє професійне рішення впливає на наші людські, особисті стосунки. І це не дуже добре. Намагаюся це пояснити: "Я можу поставити гравця на твоє місце на полі і відправити тебе на лаву запасних, але я краще поїм із тобою, ніж із гравцем, якого я посадив на лаву запасних". Це не завжди легко зрозуміти. Але я впевнений, що хороші стосунки з гравцями допомагають вигравати.

– Ви емоційна людина...

– Так, це правда. Я часто плачу. Під час емоційної дискусії, наприклад. Це нормально для мене. Це передається в моїй родині, це генетично. Мій батько і дідусь були такими ж. Моя донька і мій син такі ж самі. Футбол також може довести мене до сліз. Від радості, звичайно, іноді. Знаєте, сльози приходять і йдуть. Це добре. Я можу поплакати разом з гравцем. Бували випадки, коли я показував їм ці емоції. І в мене немає з цим проблем. Останнім дуже важким моментом для мене в емоційному плані був відхід Тоні Крооса. А до нього – Каземіро... О так, це було важко. Я намагався переконати його залишитися, але він був мотивований ідеєю спробувати новий досвід (у Манчестер Юнайтед). Коли гравці йдуть, а у вас із ними такі близькі стосунки, це завжди складний час в емоційному плані... Тому що вони не просто мої гравці. З іншого боку, ніколи не буває важко, коли я сам залишаю клуб. Треба дивитися вперед.

– Вам комфортно з новим поколінням гравців?

– Не дуже. Це інший стиль, інший погляд на життя. Їм набагато складніше. На них лежить набагато більше відповідальності, і вони грають набагато більше. Тиск, під яким вони перебувають, не може зрівнятися з тим, під яким вони були раніше. На мене не було ніякого тиску, коли я починав. Мене не змушували грати для моєї родини. Моя мама навіть не хотіла, щоб я грав. Вона боялася, що я можу отримати травму. Для нових поколінь тиск дуже великий. І є ще одна хвороба – залежність від телефону. Я мушу з цим боротися. Одного разу, жартома, я сказав їм: "Мені набридло бачити ваші телефони в роздягальні. Відтепер їх там не буде. Коли ви приходите на тренування, ви його залишаєте". Гравці сказали мені: "Ви жартуєте?". "Ні, я дуже серйозно. Із завтрашнього дня так і буде". І я пішов. Після тренування до мене в кабінет прийшов капітанський комітет: "Так не можна. Це божевілля, цього не може бути!" Уявіть собі...

– Чи були у вас гравці, з якими ви не могли впоратися?

– Ні, ніколи. У мене було багато проблем, і у мене були гравці, які, коли я з ними розмовляв, клали рушник перед обличчям у роздягальні, тому що не хотіли зі мною розмовляти. Але зараз з цими гравцями у мене хороші стосунки. Це нормально, це не має значення.

– З якою роздягальнею були найскладніші стосунки?

– З роздягальнею Наполі (травень 2018 – грудень 2019). Це нелегко пояснити, тому що індивідуально все було добре. Але відбулися зміни порівняно з тим, як ми грали під керівництвом (Маурісіо) Саррі. Я хотів змінитися. І це трохи вивело роздягальню з рівноваги. Ми добре працювали в першому сезоні, але другий був складнішим.

– Паоло Мальдіні описав вас як "лагідного великого ведмедя, не здатного на кровопролиття". Футбол коли-небудь зводив вас із розуму?

– Ні, я ніколи не божеволів. Я ніколи в житті не був божевільним. Це просто не я.

Le magnifique discours de Carlo Ancelotti sur la différence entre un grand champion et un grand joueur ! pic.twitter.com/bnNA4p7RIT — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) October 12, 2023

– Навіть після матчу?

– Коли ти засмучений командою, злий, розчарований, ти можеш погано говорити з гравцями. Але є два способи бути злим і розчарованим. Один – використовувати це розчарування, щоб мотивувати команду. Інший – занадто емоційний. І що в цей момент вийде з вашого серця? За тридцять років я був пригнічений п'ять разів.

– За останні тридцять років ви помилялися з певними гравцями?

– У Ювентусі в мене був Тьєррі Анрі (у 1999 році). Коли він починав свою кар'єру, то був вінгером. А коли перейшов до Арсенала, став грізним нападником, з (Арсеном) Венгером. А я не бачив його нападником. Ще однією помилкою було не підписати (Роберто) Баджо, коли я був у Пармі (1996-98). І продати (Джанфранко) Дзолу в Челсі, коли я також був у Пармі. Багато помилок...

– Хто з гравців справив на вас найбільше враження?

– Паоло Мальдіні. Він був особливим гравцем для мене. Він був моїм партнером по команді і став моїм капітаном. І він дуже допоміг мені в Мілані. У нас були дуже сильні, фантастичні стосунки. Ібра, звичайно, з його сильним характером, великою особистістю. Взагалі кажучи, найкращими гравцями найлегше керувати. Вони можуть мати велике его, але це може бути їхньою мотивацією. Це не проблема мати велике его, якщо ти показуєш себе на полі і поводишся добре. Товариші по команді будуть йти за тобою і допомагати. Команду минулого сезону було найлегше тренувати, тому що его було низьким у роздягальні. Ветерани Модріч, Кроос, Карвахаль і Начо не мали его. Вони були прикладом для всіх, хто їх бачив. З погляду взаємовідносин, це було чудово. Ніхто з гравців не скаржився на те, що не грає. Це була мрія.

– Чи має Кіліан Мбаппе велике его?

– Ні. Зовсім ні. Він приїхав сюди і одразу ж добре інтегрувався в команду і своїх товаришів по команді, побудувавши з ними хороші стосунки. Він приїхав у прекрасному настрої.

– Чи був колись гравець, який врятував ваше місце?

– Так, коли я був у Пармі. У перший рік команда не дуже добре грала. Це було на Різдво, і ми вечеряли з клубом. Президент (Стефано Танці) сказав мені: "Ми не в найкращому становищі. Ти повинен виграти наступну гру". Але наступна гра була на Сан-Сіро проти Мілана Саккі. Протягом усього обіду я бився з головою, щоб змусити його погодитися на нічию, але врешті-решт він відмовився. "Ви повинні виграти". Тоді Маріо Станіч забив, і ми виграли (1:0, 22 грудня 1996 року), і він врятував моє місце. Але мене все одно потім звільнили.

– Як ви справлялися з різними звільненнями?

– Це частина роботи. Вперше, в Пармі, я був дуже злий. Але поступово я зрозумів, що це частина роботи. Коли у тебе погані стосунки з клубом, ти повинен зупинитися. Моя впевненість походить від моїх результатів. Але це також клуб. Він повинен тебе захищати. Якщо ти не маєш цього захисту, моя робота ускладнюється. Коли стосунки з якихось причин не складаються, краще їх припинити. Саме так я вчинив у Неаполі. Вони не були щасливі, вони втратили трохи довіри. Через два дні ми зупинилися.

Карло Анчелотті / фото: Ali Sallusti/L'Équipe

– Чого ви ще не досягли як тренер, що хотіли б зробити перед тим, як поставити крапку у своїй кар'єрі?

– Перш ніж завершити кар'єру, я хотів би виграти ще одну Лігу чемпіонів. А після цього – ще одну. Кожен тренер хоче досягти вершини. Але тренувати Реал – це дійсно... Цей клуб особливий, він найкращий у світі, завдяки своїй історії, своєму оточенню, своїй атмосфері, своїм вболівальникам. Тож метою було опинитися там одного дня. Потім є Мілан, найкращий клуб для вивчення футболу. Мені пощастило бути тренером в обох клубах.

– Чому ви ніколи не очолювали національну збірну?

– Тому що я люблю бути зі своїми гравцями щодня. Мені потрібно бачити їх щодня.

– Який імідж ви хотіли б залишити після себе?

– Чесно кажучи, футбол – це найважливіша частина найменш важливої частини мого життя. Це правда. Для мене футбол ніколи не був і не буде одержимістю. Це пристрасть. Бути одержимим – означає бути хворим. А я не хворий.

– Тобто в житті Карло Анчелотті є місце для чогось іншого, окрім футболу?

– Звичайно, і в цьому немає нічого складного. Це залежить від твого характеру, насправді. Намагаюся вести нормальне життя. Коли я подорожую, не роблю це приватними рейсами або рейсами, які коштують багато грошей. Я намагаюся подорожувати, як усі, знайомитися з людьми. Іноді вони тобі набридають, іноді ні. Я ходжу в ресторани. Хочу жити нормальним життям. І Мадрид – ідеальне місце для цього. Можу перестати думати про футбол, коли виходжу з тренувального центру. Як я вже сказав, я не одержимий.

– Коли це закінчиться? Можете собі уявити?

– Так, можу уявити. Я почав (професіональний футбол) сорок вісім років тому. І починаю думати про день, коли це може закінчитися. Що може змусити мене сказати "стоп"? Я б сказав "стоп", якби Реал мене звільнив. Не знаю, що змусило б мене зупинитися. Моя сім'я? Ні. Моя дружина хоче, щоб я продовжував. У чому впевнений, так це в тому, що день, коли я вийду на пенсію, буде фантастичним. Я маю багато чого зробити і побачити. Хотів би поїхати в Аргентину, на Мальдіви, в Австралію. У мене п'ятеро дітей, і мій син (Давіде, його асистент) тут. Можливо, він міг би тренувати команду. Я буду ходити за ним і тиснути на нього. День, коли я зупинюся, не буде сумним.

– Яким ви бачите футбол без вас?

– Ця професія, як і цей вид спорту, буде розвиватися, сподіваюся, на краще. Наразі вона розвивається в найгірший спосіб. Хотілося б побачити зміни, які необхідно зробити. Перше, що потрібно було б зробити, це зменшити кількість матчів, зберегти ентузіазм до спорту та покращити його якість. Тиск на нього занадто великий...

– Щоб відсвяткувати перемогу в номінації Тренер сезону, одягнете сонцезахисні окуляри і запалите сигару?

– Ні, я краще вип'ю хорошого французького вина. Це буде мій спосіб висловити подяку France Football і "Золотому м'ячу". Правда в тому, що я не курю сигари, це тільки для фото. І все ж у мене вдома є багато сигар.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?