"Футбол без єврокубків вважаю неповноцінним": Григорчук озвучив амбітні цілі на чолі Чорноморця
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук розповів, до чого прагнутиме на чолі одеської команди.
"Все має бути крок за кроком. Перший крок, на якому потрібно сконцентруватися та віддати всі сили, буде пов'язаний із вирішенням завдання збереження команди у Прем'єр-лізі. На цьому етапі не потрібно думати про якісь наступні кроки, а лише орієнтуватися на найближчий час.
Григорчук офіційно очолив Чорноморець, а клуб отримав нового інвестора
Ми розуміємо, що шлях до суттєвого покращення турнірної ситуації дуже складний, і нам необхідно провести дуже серйозну, розумну та правильну роботу у всіх напрямками. Зрозуміло, що надалі стояти на місці ніхто не збирається. Потрібно прогресувати.
Особисто я завжди ставлю перед собою такі завдання, щоб постійно вигравати та досягати найвищих результатів. Як у чемпіонаті, так і у єврокубках. Адже футбол без єврокубків вважаю неповноцінним та не дуже цікавим. Саме тому наступні завдання Чорноморця будуть пов'язані з такими цілями", – поділився Григорчук в інтерв'ю meta-ratings.
Нагадаємо, Роман вже очолював одеситів протягом 2010-2014 років, а 30 грудня підписав з ними контракт на 3 роки. Зараз Чорноморець розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці УПЛ.
Син священика втікав від Лужного, збірна України дивом уникла авіакатастрофи: топ-20 інтерв'ю Футбол 24 у 2021-му