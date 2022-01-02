"Все має бути крок за кроком. Перший крок, на якому потрібно сконцентруватися та віддати всі сили, буде пов'язаний із вирішенням завдання збереження команди у Прем'єр-лізі. На цьому етапі не потрібно думати про якісь наступні кроки, а лише орієнтуватися на найближчий час.

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Ми розуміємо, що шлях до суттєвого покращення турнірної ситуації дуже складний, і нам необхідно провести дуже серйозну, розумну та правильну роботу у всіх напрямками. Зрозуміло, що надалі стояти на місці ніхто не збирається. Потрібно прогресувати.

Особисто я завжди ставлю перед собою такі завдання, щоб постійно вигравати та досягати найвищих результатів. Як у чемпіонаті, так і у єврокубках. Адже футбол без єврокубків вважаю неповноцінним та не дуже цікавим. Саме тому наступні завдання Чорноморця будуть пов'язані з такими цілями", – поділився Григорчук в інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Роман вже очолював одеситів протягом 2010-2014 років, а 30 грудня підписав з ними контракт на 3 роки. Зараз Чорноморець розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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