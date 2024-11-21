Колишній нападник Баварії Роберт Лєвандовскі, який зараз захищає кольори Барселони, заявив про готовність отримати "Золотий м'яч" за 2020 рік.

У 2020 році вручення "Золотого м'яча" не відбулося через коронавірусну пандемію. Організатори вирішили, що вручати нагороду будь-кому було б несправедливо, адже не всі гравці перебували в різних умовах.

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"У той час я не розумів, чому нагороду не було вручено. У всіх лігах грали, Ліга чемпіонів тривала. Я знаю, що іноді футбол працює як політика, тому що, поки є футбол, є і бізнес, а поки є бізнес, є і політика. Чи готовий я прийняти "Золотий м'яч" за 2020 рік зараз? Звісно!", – цитує Marca Роберта.

У сезоні-2019/20 Лєвандовскі зіграв 40 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 48 голів і зробив 9 результативних передач.

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