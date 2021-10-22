Футбол – це гра, яка підкорила серця мільйонів завдяки своєму вмінню об'єднувати усіх, незалежно від віку, статі та соціального статусу. Він став окремим світом, який виходить далеко за рамки футбольного поля.

Футбол – це не лише гра, а й елемент соціального єднання та взаємодопомоги. Футбольні клуби – активні учасники громадського життя та роблять багато для того, аби не лише тішити людей яскравою грою, а й прийти на допомогу тому, хто її потребує.

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Футбольний клуб Львів – один з показових прикладів правила "роби добро тихо". Команда бере участь у безлічі соціальних проєктів та активно збирає кошти на лікування хворих дітей.

Зазвичай львів'яни не розповідають про благодійні активності, воліючи сконцентрувати сили на запитанні "Що ще ми можемо зробити?". Але футболісти – це кумири для суспільства, тому про деякі кейси потрібно говорити вголос, аби згуртувати навколо вирішення проблеми якомого більше людей. Гуртом можна подолати будь-які труднощі, і футбол – це найкраще, що може об'єднати тисячі сердець в одному позитивному пориві.

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Помічники Миколая

Вже незабаром діти по всій Україні будуть чекати магічної ночі, коли святий Миколай залишить їм під подушками солодкі подарунки та омріяні іграшки. Кожен малюк хоче отримати частинку святкового щастя та тепла.

Кожного року футболісти та персонал Львова виконують роль помічників Миколая для обласних шкіл-інтернатів. Прикро, коли діти потрапляють в інтернати, і дружня сім'я футбольного клубу Львів робить усе для того, аби вони отримали не лише подарунки, а й те, чого потребують найбільше – увагу та любов оточуючих.

Для Львова допомога Миколаю стала гарною традицією, і клуб сподівається, що завдяки футболу та небайдужим серцям фанатів усіх футбольних клубів України без святкової казки не залишиться жодна дитина.

Благодійний збір коштів

Львів – це не той футбольний клуб, який потрібно двічі просити про допомогу. Здебільшого львів'яни самі "грають на випередження" та пропонують долучитися до збору коштів або надання іншої допомоги тим, хто цього потребує.

Зазвичай клуб та футболісти не розголошують про кроки у цьому напрямку та без зайвого розголосу протягують руку допомоги. Але бувають випадки, коли лише акумулювання якомога більшої кількості людей здатне врятувати ситуацію. У таких ситуаціях вже не до скромності.

Вікторія Полюга – маленька дівчинка зі Львова, якій діагностували СМА. Спинально-м'язова атрофія – це дуже рідкісне захворювання, яке може забрати здатність рухатися та навіть до ранньої смерті. Єдиний вихід – укол ціною 65 мільйонів гривень, який потрібно зробити до того моменту, як дитині виповниться 2 роки. Через це хворобу називають найбільш дороговартісною у світі.

Американська клініка погодилася зробити укол за ціною 55 мільйонів гривень. Та все одно ця сума астрономічна, і для її збору потрібен максимальний розголос та активність.

Саме тому Львів прийняв рішення вийти на матч з Інгульцем, який відбувся 23 серпня, у футболках з написом "Врятуємо Вікторію РАЗОМ". Таким чином клуб допоміг привернути увагу до історії маленької дівчинки, що неабияк сприяло єднанню небайдужих людей та активному збору коштів.

Станом на 19 жовтня залишилося зібрати трохи більше 16 мільйонів гривень, і є велика надія, що маленьку Вікторію вдасться врятувати від недуги та подарувати їй здорове та щасливе життя.

Футбол – це більше, ніж гра. Поза полем немає переможців та переможених. Тут всі – одна велика футбольна сім'я, яка завжди готова прийти на допомогу та зробити все можливе, аби в світі стало більше щасливих людей.