"Футбол – для всіх": Шахтар виступив проти стереотипів

Проект Shakhtar Social продовжує реалізовувати корпоративну соціальну політику клубу.

Донецький Шахтар на своєму YouTube-каналі презентував півторахвилинний ролик, яким спробував зруйнувати загальноприйняті стереотипи щодо футболу, а саме думку, що футбол вважається нежіночим видом спорту.

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На відео дівчатка з жіночої команди Шахтаря, яку було створено у грудні 2018 року у Харкові, розповідають про упереджене ставлення оточуючих і навіть сім’ї, до їхнього бажання грати у футбол і задаються питанням: "Якщо хлопчики можуть забивати голи, то чому не можуть дівчатка?".

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