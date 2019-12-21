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"Футбол 3" отримав ліцензію на супутникове мовлення

15:28 535 Читать на русском
"Футбол 3" отримав ліцензію на супутникове мовлення
Олександр Денисов / Фото з відкритих джерел

На телевізійній карті України найближчим часом з’явиться новий футбольний канал.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 20 грудня ухвалила рішення видати ліцензію на супутникове мовлення каналу "Футбол 3", повідомляє видання Телекритика.

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Дозвіл оформлено на ТОВ "ТРК Україна", яке є власником ліцензій телеканалів "Україна", "НЛО ТV", "Футбол 1" і "Футбол 2". Представники телеканалу заявили, що його запуск потрібен через те, що на "Футбол 1/2" не поміщається весь закуплений контент. До слова, ліцензія видана терміном на 10 років і у ній зазначено кодоване супутникове мовлення.

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