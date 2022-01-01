Друзі, Ви читаєте ці слова, коли куранти вже завершили свою урочисту місію і мовчатимуть рівно 12 найближчих місяців. Ми з Вами у новій точці призначення. Роззираємося навколо з надією на краще.

Попередній рік нагадав нам легендарний забіг Дієго Армандо Марадони на Кубку світу-1986, у матчі проти збірної Англії. Ми, українці, з феноменальною вправністю аргентинського чарівника раз-по-раз уникали підкатів від ковідно-карантинної напасті, ще більших військових загроз для держави, побутових та особистих проблем, щоб врешті дотягнути м’яч до мети і відправити його у ворота 2022 року. Браво!

Так, на футбольних полях вистачало прикрих поразок, з іншого боку – був історичний вихід національної збірної у чвертьфінал Євро. А команда Олександра Петракова, балансуючи над прірвою, зуміла зберегти шанси на поїздку до Катару-2022.

Футбол 24, завдяки Вашому інтересу, зумів встановити кілька особистих рекордів. Ми пишаємося тим, що у нас така велика аудиторія, і відчуваємо ще більше відповідальності перед Вами. Докладемо всіх зусиль, аби Ви були задоволені своїм вибором.

Бажаємо здоров’я та радості у кожній українській домівці. Нехай новий рік буде для Вас набагато кращим, ніж попередній. Мрійте, любіть, нізащо не здавайтеся!

Великий уклін і шана українським воїнам, нашим відважним лицарям – їм ми завдячуємо всіма благами та свободами, які маємо тут, у тилу.

З Новим роком, друзі! Слава Україні! Героям слава!

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